«Это был серьезный звоночек»: певица Нюша раскрыла причину развода с мужем

Певица Нюша впервые откровенно рассказала о разводе с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, спустя семь лет брака. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV артистка раскрыла возможную причину разрыва с мужем.

Исполнительница хита «Выше» призналась, что для нее важна яркость в отношениях. Нюша намекнула, что в браке у них с предпринимателем пропали чувства.

«Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить „как на вулкане“, но все равно должны быть эти чувства, которые тебя вдохновляют на определенное поведение», — поделилась певица.

В одном из интервью Нюша признавалась, что супруг изменял ей, но она смогла его простить. Ведущая шоу Лаура Джугелия предположила, что измены в паре возникли из-за отсутствия связи и чувств.

«У нас была всего лишь одна ситуация [про измены]. Это был серьезный звоночек. Я сделала большой вывод», — заявила Нюша.

По словам знаменитости, ее ошибка в браке с бизнесменом заключалась в том, что она копила в себе агрессию и невысказанные претензии. Нюша призналась, что в моменте она даже «не была собой».

Напомним, в конце мая Нюша подала на развод с мужем Игорем Сивовым после семи лет брака. Певица рассказывала, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. По словам артистки, между ней и экс-супругом «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года. Через год у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша не рассказала детям о разводе с их отцом.