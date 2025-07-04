«Она — культурный код»: Клара Новикова заявила об уникальности уехавшей из РФ Пугачевой

Юмористка Клара Новикова считает, что песни Аллы Пугачевой у россиян в крови. Интервью Новиковой попало в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

Клара Новикова встала на защиту уехавшей из РФ Аллы Пугачевой. Юмористка считает певицу не только личностью, но и «культурным кодом». По ее мнению, никто лучше Пугачевой не исполнит ее хиты.

«Ее не сыграть, никто же не знает, кто такая Алла Пугачева, что она чувствует внутри. Она не то, что в крови, она — культурный код», — высказалась знаменитость.

Новикова сравнила Пугачеву с Фаиной Раневской, которая, по ее мнению, тоже неповторима.

В беседе с журналисткой Новикова затронула и творчество Михаила Жванецкого. Она убеждена, что его произведения невозможно перевести на другие языки.

«Там найдут замену слову, а это уже не Жванецкий», — пояснила артистка.

Ранее была раскрыта стоимость обучения детей Аллы Пугачевой в зарубежной школе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Клара Новикова предрекла Лизе Арзамасовой рождение сына.