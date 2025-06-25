«Сразу угадала»: Клара Новикова предрекла Арзамасовой рождение сына

Народная артистка России Клара Новикова, которая в последнее время редко выходит в свет, стала гостьей премьеры «Хрустальная Турандот». На мероприятии звезда «Аншлага» вспомнила, как предсказала Елизавете Арзамасовой рождение мальчика.

Елизавета Арзамасова воплотила на мероприятии образ китайской принцессы Турандот. 78-летняя Клара Новикова, увидев жену фигуриста Ильи Авербуха, рассказала, что предрекла супругам рождение сына.

«Девочке Арзамасовой я предрекла сыночка. Мне Илья тогда сказал, что они ждут, она только забеременела, животик намечался. А я сразу угадала, что родится мальчик», — призналась Клава в разговоре со StarHit.

Юмористка уже трижды становилась бабушкой, но ее мечта — понянчить правнуков. Старший внук звезды работает директором школы, младший перешел в 10-й класс. Внучка Новиковой Анна учится во Франции. Девушка выбрала сложную профессию — она занимается кукольным театром. Клава восхищается ее работой.

Артистка называет себя «омерзительной бабушкой». Звезда редко видится с внуками, но очень их любит и балует.

Первым мужем Новиковой был ее сокурсник по цирковому училищу, барабанщик Виктор Новиков. В браке со вторым супругом, спортивным журналистом Юрием Зерчаниновым артистка родила дочь Марию. Юрий умер в 2009 году после операции на сердце.

Ранее Клара Новикова рассказала, что всю жизнь мечтала научиться петь.