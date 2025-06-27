Раскрыта стоимость обучения детей Аллы Пугачевой в зарубежной школе

Алла Пугачева платит за обучение детей за границей 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Журналисты обнаружили на русскоязычных форумах Кипра обсуждения местных жителей, которые рассказывали о частных школах. Выяснилось, что Гарри и Лиза Галкины посещают школу American Academy Limassol.

Год обучения в заведении на одного ученика стоит 25 тысяч евро (примерно 2,29 млн рублей). Таким образом, Пугачева тратит на образование детей порядка 4,5 миллионов рублей.

Известно, что по окончании школы Лиза и Гарри получат аттестат Кипра и сертификаты, необходимые для поступления в зарубежные вузы.

Местные жители также обсуждают, что Пугачева хочет перевести своих детей в другую школу, которая работает по программе международного бакалавриата IB.

«Ее дети, помимо нашей школы, также учатся онлайн еще в одной школе, но все успевают, учатся легко и хорошо», — рассказала одна из пользовательниц.

Ранее мы писали о том, что актер Шиловский высказался о богатствах Пугачевой на Кипре.