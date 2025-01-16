«Она была матерью четверых детей»: 36-летняя Самойлова показала фигуру в купальнике

На опубликованных снимках 36-летняя инфлюэнсерша позировала в бассейне на вилле в Дубае, где отдыхает с близкими. Для фотосессии знаменитость выбрала черное бикини с глубоким декольте. Самойлова распустила длинные волосы и дополнила пляжный образ массивным золотым колье.

«Она была не только почти 40-летней матерью четверых детей», — поиронизировала жена рэпера Джигана.

Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Пара растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Модель рассказывала, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, однако ее останавливает нехватка времени. Блогерша отмечала, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.

Ранее Оксана Самойлова сравнила себя с певицей Алсу.

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