«Близнецы»: Оксана Самойлова сравнила себя с певицей Алсу

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась вместе с певицей Алсу и заявила, что они – близнецы. Женщины позировали под музыку на мероприятии и выглядели словно сестры. На это обратила внимание Оксана в личном микроблоге.

Супруга артиста провела время в компании исполнительницы хита «Зимний сон». Они позировали под музыку, подпевали и выглядели радостными. Алсу была с длинными темными волосами, своим традиционным макияжем с акцентом на глаза и в белой блузке. Оксана же примерила черный верх с глубоким вырезом и дополнила образ чокером. У нее тоже были длинные прямые волосы и макияж с нюдовой помадой.

Самойлова и Алсу поправляли волосы, улыбались и смеялись. Судя по разговору, они отметили сходство между собой и были удивлены.

«Похожи», – сказала певица.