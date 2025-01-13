НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 января 2025, 14:27
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«Близнецы»: Оксана Самойлова сравнила себя с певицей Алсу

Оксана Самойлова сравнила себя с певицей Алсу и заявила, что они – близнецы.
«Близнецы»: Оксана Самойлова сравнила себя с певицей Алсу

© Starface.ru

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась вместе с певицей Алсу и заявила, что они – близнецы. Женщины позировали под музыку на мероприятии и выглядели словно сестры. На это обратила внимание Оксана в личном микроблоге.

Супруга артиста провела время в компании исполнительницы хита «Зимний сон». Они позировали под музыку, подпевали и выглядели радостными. Алсу была с длинными темными волосами, своим традиционным макияжем с акцентом на глаза и в белой блузке. Оксана же примерила черный верх с глубоким вырезом и дополнила образ чокером. У нее тоже были длинные прямые волосы и макияж с нюдовой помадой.

Самойлова и Алсу поправляли волосы, улыбались и смеялись. Судя по разговору, они отметили сходство между собой и были удивлены.

«Похожи», – сказала певица.

Алсу и Оксана Самойлова

Алсу и Оксана Самойлова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оксана опубликовала в соцсетях ролик и написала: «За это время были найдены близнецы».

СМИ предположили, что сходство может быть связано не с природными данными, а с тем, что женщины могли обратиться к одному косметологу.

Напомним, что пользователи Сети неоднократно высмеивали девушек, которые копируют образы и внешность друг друга. Так, поклонники обращали внимание на облик бывших возлюбленных звезд шоу-бизнеса и футболистов.

Ранее мы писали о том, что певица Алсу рассказала, кто помог ей справиться с разводом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Алсу
внешность
певица
Оксана Самойлова