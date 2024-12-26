Оксана Самойлова и Джиган потратили на украшение новогодней елки миллион рублей

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова в своем блоге похвасталась новогодней елкой, которую установила дома.

Как рассказала Telegram-каналу «Звездач» дизайнер интерьеров Евгения Акимова, жена рэпера Джигана потратила на праздничный декор более миллиона рублей.

Самойлова украсила дерево по мотивам мультфильма «Гринч-похититель Рождества». Огромные изображения главного героя в зеленых тонах и красно-белые спирали закрыли собой практически всю елку.

На опубликованном видео Оксана вместе с детьми радуется зеленой красавице. Кроме того, перед входом в дом дизайнеры также установили конструкцию в том же стиле и украсили разноцветными огнями.

Оксана Самойлова замужем за репэром Джиганов более 12 лет. Недавно она призналась, что иногда проявляет к избраннику агрессию, но в шутливой форме. Психолог Швецова пояснила порталу WHOOPEE.ru, что Оксана может использовать силу или насмешки как способ взять контроль над ситуацией или защититься от собственных переживаний, таких как страх быть отвергнутой или потерять близкого человека.

Ранее певица Ани Лорак установила елку к Новому году за 300 тысяч рублей. Праздничное дерево артистка украсила игрушками золотого и красного цветов. На макушке елки ничего нет, по всему дереву заметны крупные цепи.