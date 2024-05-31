«Она была легкой»: продюсер «Моей прекрасной няни» высказалась о Заворотнюк

Продюсер сериала «Моя прекрасная няня» Юлия Солдина вспомнила об уюте в гримерке актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом она рассказала в эфире шоу «Малахов».

«Она была легкой, забавной, смешной. Я всегда буду вспоминать разницу между гримерными комнатами, где были Настя Заворотнюк и Сергей Жигунов. <…> А у Заворотнюк всегда был стол, всегда накрыто, тепло», - поделилась Солдина.

Продюсер также отметила, что Заворотнюк всегда потрясающе встречала гостей.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Последние пять лет знаменитость боролась с раком головного мозга. Состояние артистки ухудшилось две недели назад.

Позднее стало известно, что Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище рядом с отцом.

Также актер Станислав Садальский объяснил, почему семья Заворотнюк скрывала ее от публики.