«Она была легкой»: продюсер «Моей прекрасной няни» высказалась о Заворотнюк
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Продюсер сериала «Моя прекрасная няня» Юлия Солдина вспомнила об уюте в гримерке актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом она рассказала в эфире шоу «Малахов».
«Она была легкой, забавной, смешной. Я всегда буду вспоминать разницу между гримерными комнатами, где были Настя Заворотнюк и Сергей Жигунов. <…> А у Заворотнюк всегда был стол, всегда накрыто, тепло», - поделилась Солдина.
Продюсер также отметила, что Заворотнюк всегда потрясающе встречала гостей.
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Последние пять лет знаменитость боролась с раком головного мозга. Состояние артистки ухудшилось две недели назад.
Позднее стало известно, что Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище рядом с отцом.
Также актер Станислав Садальский объяснил, почему семья Заворотнюк скрывала ее от публики.