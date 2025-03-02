«Она будет жить в Москве»: Рузиль Минекаев признался, что супруга против его планов на совместное будущее

Рузиль Минекаев раскрыл свои планы на будущее, не устраивающие супругу.

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что он мечтает построить дом. Именно по этой причине, когда он начал получать высокие гонорары, Рузиль задумался о приобретении недвижимости.

Минекаев сообщил, ему хотелось бы свой дом неподалеку от столицы. Также актер не стал скрывать, что мечтает обустроить его в особом татарском стиле. Однако супруга Рузиля Азиза не разделяет его желание: она не хочет переезжать за пределы Москвы.

«Я раньше думал, что квартира — это круто, но нет. Планирую построить небольшой дом и собираюсь сделать его в татарском стиле. Где-нибудь в поселке Подмосковья будет стоять татарский домик: деревянный, со ставнями, оконными рамами с национальным орнаментом... Нет, Азиза не хочет дом вообще. Она будет жить в Москве», — признался актер в шоу «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.

Рузиль признался, что любовь к просторному жилью идет из семьи: его мама отказывается переезжать жить в столицу, так как не хочет менять свой дом на маленькую квартиру.

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