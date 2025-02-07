Актер Рузиль Минекаев в спортивном костюме вышел в свет с женой. Об этом сообщает Леди Mail.

Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев приехал на вечеринку онлайн-кинотеатра Wink вместе с женой Азизой Бекмановой.

Актер надел спортивный костюм и джинсы с кроссовками, а его супруга выбрала облегающий топ без рукавов и темно-серые джинсы. Журналисты обратили внимание, что девушка преобразилась и изменила прическу — она осветлила часть прядей.

Напомним, Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова познакомились в театральном училище, после чего поженились. Сейчас пара воспитывает сына Рэмиля.

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