26-летний актер Глеб Калюжный признался, что его сердце свободно. Об этом сообщает Super.ru.

Актер Глеб Калюжный появился на вечеринке онлайн-кинотеатра Wink. Он ответил на вопрос журналистов о том, какой самый необычный подарок получал от девушек.

«Самое запоминающееся, что девушка дарила мне на 14 февраля — это цветы. Я люблю цветы и считаю, что нет ничего зазорного в том, что мужчине тоже могут дарить цветы», — рассказал он.

Актер добавил, что сейчас его сердце свободно. Он также заявил, что ему не важен возраст девушки.

«Это не принципиально», — заявил Калюжный.

Напомним, Глеб Калюжный не рассказывает журналистам о личной жизни. Ему приписывали роман с актрисой Ульяной Васькович, однако позже выяснилось, что их связывала только дружба.

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