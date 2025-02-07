26-летний актер Глеб Калюжный признался, что его сердце свободно
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26-летний актер Глеб Калюжный признался, что его сердце свободно. Об этом сообщает Super.ru.
Актер Глеб Калюжный появился на вечеринке онлайн-кинотеатра Wink. Он ответил на вопрос журналистов о том, какой самый необычный подарок получал от девушек.
«Самое запоминающееся, что девушка дарила мне на 14 февраля — это цветы. Я люблю цветы и считаю, что нет ничего зазорного в том, что мужчине тоже могут дарить цветы», — рассказал он.
Актер добавил, что сейчас его сердце свободно. Он также заявил, что ему не важен возраст девушки.
«Это не принципиально», — заявил Калюжный.
Напомним, Глеб Калюжный не рассказывает журналистам о личной жизни. Ему приписывали роман с актрисой Ульяной Васькович, однако позже выяснилось, что их связывала только дружба.
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