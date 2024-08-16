«Он женится»: коллеги Лепса обсуждают его свадьбу с 18-летней девушкой

Певица Лолита Милявская сообщила, что 62-летний Григорий Лепс намерен жениться. Telegram-канал POPCAKE.TV опубликовал фрагмент с концерта Лолиты.

Не так давно Григорий Лепс представил публике 18-летнюю возлюбленную. Поговаривают, певец серьезно настроен и даже задумывается о свадьбе. Намерения Лепса подтвердила и Лолита. Во время концерта певица пожаловалась на занятость коллеги из-за нового романа. Более того, она намекнула: свадьба Лепса уже не за горами.

«Я все время мечтала с Гришей Лепсом записать дуэт, но он всегда был настолько занят, а сейчас он женится. Стал еще больше занят», — заявила знаменитость.

К слову, ни Лепс, ни его 18-летняя избранница не комментировали новость о предстоящей свадьбе.

Ранее 18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что ее обокрали в Ницце. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Лолита Милявская вышла на сцену в «голом» костюме в Светлогорске.