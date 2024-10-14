«Он же, вроде, женат?»: Мамаева раскрыла, что на самом деле связывает рэпера Natan и Лерчек

Алана Мамаева заявила о наличии симпатии женатого рэпера Natan к Лерчек. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды в джунглях».

В новом выпуске передачи рэпер признался, что готов спасти блогершу от вылета и отдать ей победу. Кроме того, Natan заявил о «поверхностной симпатии» к Валерии Чекалиной. Мамаева подтвердила, что рэпера и блогершу связывают не только дружеские отношения.

«По-любому есть симпатия, это очевидно. Они так стесняются, когда их палишь за какими-нибудь милостями. Тоже вопрос, что у них за отношения. Он же, вроде, женат? Что за странности?» — высказалась Алана.

К слову, ни рэпер, ни блогерша не комментировали слухи о романе.

Ранее 35-летняя Алана Мамаева заявила, что прошла лечение из-за переедания и РПП. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена рэпера Natan впервые прокомментировала поцелуй рэпера с Лерчек.