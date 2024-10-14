Алана Мамаева отреагировала на слухи о беременности, показав округлившийся живот

35-летняя Алана Мамаева заявила, что прошла лечение из-за переедания и РПП. Блогерша пожаловалась на здоровье в Telegram-канале.

Алану Мамаеву заподозрили в беременности из-за округлившегося живота. Блогерша не стала отрицать изменения в фигуре, показав честный кадр. При этом Мамаева отметила, что ее новые формы не связаны с беременностью. Как выяснилось, после участия в шоу «Звезды в джунглях» блогерша столкнулась с перееданием и страдала РПП.

«Никакая это не беременность — это последствия перееданий после шоу! Я не могла остановиться, ела без остановки и не чувствовала насыщения! Хотелось сразу и всего, и не покидало чувство, что еды больше не будет… По итогу я обратилась к специалистам с РПП и прошла курс лечения!» — высказалась знаменитость.

Алана отметила, что на сегодняшний день чувствует себя хорошо.