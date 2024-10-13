«Попробую просто поспать»: жена Натана впервые прокомментировала его поцелуй с Лерчек

Жена Натана впервые прокомментировала поцелуй рэпера с Лерчек. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько дней назад в Сети появились кадры, на которых, как утверждается, рэпер Натан страстно целуется с блогершей Лерчек. Видео снято во время участия звезд в одном из реалити.

Все эти дни поклонники рэпера пытались узнать мнение о происходящем в соцсетях его жены. Анастасия Швецова наконец вышла на связь и прокомментировала видео с участием мужа.

«Знаю, вы все ждете от меня комментариев. Они будут, но позже, когда я буду к этому готова. А сейчас я просто попробую поспать в самолете…» — написала она.

Напомним, Анастасия Швецова и Натан женаты с 2012 года. Они воспитывают двух сыновей.

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