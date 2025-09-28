«Он затаил обиду»: Александр Серов был безответно влюблен в Анастасию Волочкову

Певец Александр Серов дважды оскорбил Анастасию Волочкову, назвав сумасшедшей и «нетрезвой бабой на футбольном поле». Как утверждают приближенные к артисту люди, когда-то исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» был влюблен в балерину, но без взаимности.

«Он привык, что женщины сами на него вешаются. Думал, что Волочкова не устоит. А она не просто не обращала на него внимания, а даже унизила при людях. Кто-то ей сказал на банкете после одного мероприятия: «Посмотри, какими глазами на тебя Серов смотрит». А она рассмеялась: «Вон тот смешной толстяк?» И все рассмеялись. А он затаил обиду, вот она и вылезла», - рассказала неназванная собеседница Telegram-канала «Свита короля».

Ранее Александр Серов вспомнил о встрече с Волочковой 20-летней давности и заверил, что уже тогда у экс-примы Большого театра были «с головой проблемы». По его словам, во время деловых переговоров Анастасия внезапно «задрала ногу на стол». Серов сразу понял, что имеет дело с «сумасшедшим человеком».

При этом Волочкова не стала молчать и ответила на оскорбления. Балерина считает, что Серов просто завидует ей. Волочкова назвала певца «сбитым летчиком», который уже никому неинтересен.