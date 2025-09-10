«Он на дне»: Анастасия Волочкова заявила, что Александр Серов завидует ее дебюту на футбольном поле

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова ответила певицу Александру Серову, который назвал ее «нетрезвой бабой на футбольном поле». Балерина считает, что исполнитель просто завидует ее дебюту в Медиалиге.

Волочкова прокомментировала высказывание артиста в беседе с «Абзацем». По словам Анастасии, она, в отличие от Серова, еще интересна публике. Экс-прима Большого театра назвала певца «сбитым летчиком», который завидует и которому только снились ее шоу со спецэффектами.

«Александр Серов, как сбитый летчик, уже никому не интересен. Он хотел бы быть на моем месте, но не может. В моем представлении это не мужчина. Если бы у него было достоинство, он бы себе подобных слов в мой адрес не позволил. Мое шоу проходит с такими спецэффектами, которые ему и во сне не снились. Он на дне. Он завидует», — передала свое возмущение балерина.

За время, проведенное на поле, Волочкова не успела отметиться голевой передачей или заработать очки для команды. Она совсем немного отыграла, после чего села на скамейку запасных из-за болей в суставах.

Ранее Анастасия возмутилась наглостью матери. Та, по ее словам, положила глаз на жилье отца, за которым даже не ухаживает.