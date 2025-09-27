«Она задрала ногу на стол»: Александр Серов вспомнил о встрече с Волочковой 20 лет назад

Певец Александр Серов вновь оскорбил балерину Анастасию Волочкову. Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» вспомнил о встрече 20-летней давности и заверил, что уже тогда у экс-примы Большого театра были «с головой проблемы».

«Я с ней встречался 20 лет назад на переговорах. Когда я с ней пообщался, она задрала ногу на стол, я уже понял, с кем имею дело. Ну что, сумасшедший человек, что тут говорить. Там уже все едет… с головой проблемы», - заявил Серов в эфире шоу «Хватит слухов» на ТВЦ.

Он также не стал отказываться от своих слов о «нетрезвой бабе на футбольном поле». В сентябре балерина появилась на матче футбольной Медиалиги. Знаменитость пришла поддержать команду ARS. В какой-то момент Волочкову даже выпустили на поле в качестве игрока — она пыталась забить гол, однако вратарь защитил ворота.

«Я сказал то, что сказал. Там нет тормозов никаких», - заключил певец.

Ранее Анастасия Волочкова ответила Александру Серову на критику ее поведения на футбольном поле. Балерина считает, что исполнитель просто завидует. Она назвала Серова «сбитым летчиком», который уже никому не интересен.