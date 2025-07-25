«Он талантлив, но этого мало»: угодившего в скандал Сергея Лазарева призвали уйти со сцены

Сергей Соседов назвал Сергея Лазарева «старичком» и призвал его уйти со сцены. Слова музыкального критика передает Общественная служба новостей.

По мнению Сергея, Лазарев, как и Николай Басков, слишком часто появляется в эфире ТВ, поэтому надоел зрителям. Критик не отрицает, что у Сергея есть талант к вокалу, однако на сегодняшний день это не ценится. Современная публика не хочет наслаждаться пением, ей нужен эпатаж, на который не способна «старая гвардия».

«Вот Лазарев тоже из этой плеяды артистов, которые прям надоели уже. Безусловно, он талантлив, прекрасные вокальные данные, но сейчас этого мало. Сейчас больше в тренде эпатаж, а не талант. Никто больше не хочет наслаждаться пением, все хотят треша, а эти старички уже не способны на такое», — высказался Соседов.

Критик призвал певца на время уйти со сцены, чтобы дать шанс другим артистам.

Ранее Сергей Лазарев угодил в скандал из-за концерта в Сочи. Певца раскритиковали за плохую организацию и сомнительные номера. Подробности читайте в этой новости.

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