«Ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!»: Соседов раскрыл, сколько заработал на Пугачевой

Сергей Соседов опроверг слова Аллы Пугачевой, заявившей ранее, что он зарабатывает на ней деньги. Продюсер раскрыл, принесла ли ему какой-либо доход Примадонна.

Много лет назад Соседова называли одним из главных поклонников Аллы Пугачевой, но после отъезда певицы за рубеж мнение критика о ней изменилась. Еще во время проживания в России народная артистка снисходительно относилась к Сергею и однажды заявила, что пусть он продолжает зарабатывать, говоря о ней.

«Я ничего на ней не заработал: ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!», — уверил Соседов в разговоре с Ura.ru.

По словам Сергея, он получал деньги за Пугачеву, имея в виду работу, которую делал на высоком уровне. Соседов пояснил, что речь идет об интервью с Аллой Борисовной, которые у него выкупали редакции. Но это было очень давно.

Критик также добавил, что сделал много интервью с известными людьми и не только с Примадонной. Как пояснил Соседов, сама знаменитость жила все это время за счет зрителей.

Наконец Сергей попросил не задавать ему больше вопросов о покинувшей Россию звезде.

Алла Пугачева уехала вместе с мужем и детьми за границу в 2022 году. После она нелестно высказывалась в адрес россиян, называя их «рабами и холопами». Позже певица заявила, что только «ненормальные» хотят вернуться в Россию.

Недавно Сергей Соседов раскритиковал протеже Филиппа Киркорова певицу Марго. Журналист заявил, что у нее нет ни таланта, ни голоса.