«Никогда больше не пойду!»: Сергей Лазарев угодил в скандал из-за концерта в Сочи

Концерт Сергея Лазарева в Сочи раскритиковали за плохую организацию и сомнительные номера. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

В распоряжение источника попал отзыв 63-летней россиянки, которая посетила концерт с 9-летним внуком. В первую очередь, женщина раскритиковала мероприятие за плохую организацию и отметила, что в зале было душно.

«Была ужасная жара. Баня! Нечем дышать», — высказалась она.

Также россиянка считает, что многие номера Сергея были предназначены не для детей. По ее словам, на сцене происходила «вакханалия».

Собеседница журналистов отметила, что разочаровалась в концерте и больше не пойдет на шоу Сергея.

«Никогда больше не пойду!» — резюмировала она.

Сам певец не комментировал скандал вокруг своего выступления.

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