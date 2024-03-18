«Он так распорядился»: в Театре сатиры озвучили последнюю волю Ширвиндта

Театр сатиры озвучил последнюю волю артиста Александра Ширвиндта. Напомним, что он являлся почетным президентом театра и умер 15 марта на 90-м году жизни.

Руководитель театра Сергей Газаров поделился информацией о последнем желании артиста, отметив, что даже после того, как Ширвиндт ушел из активного театрального творчества, он продолжал появляться на сцене в спектакле «Где мы?!…».

«К сожалению, спектакля больше не будет. Не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а потому что он так распорядился», — цитирует мужчину Kp.ru.

Отмечается, что это была последняя воля умершего актера. Прощание с Ширвиндтом состоится 18 марта в стенах театра Сатиры.

В СМИ была информация о том, что причиной смерти актера могли стать проблемы с сердцем. В 2016 году ему провели коронарографию в кардиологическом центре имени Бакулева, где выявили нарушение ритма сердца. В 2019 году Ширвиндт также перенес операцию на сердце.

Ранее мы писали о том, что Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт оставил после смерти комнату и полторы квартиры. Его наследниками являются вдова и сын. Внуки и правнуки знаменитости не будут принимать участия в разделе имущества.

Также стало известно, что прощание с Александром Ширвиндтом перенесут по просьбе семьи актера.