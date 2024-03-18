Коммуналка и полторы квартиры: какое наследство оставил после себя Александр Ширвиндт

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт оставил после смерти комнату и полторы квартиры. Его наследниками являются вдова и сын.

У артиста была в собственности квартира площадью в 116 кв. метров, комната в 12 кв. метров, половина квартиры в 69 кв. метров и земельный участок в 1 300 кв. метров.

Внуки и правнуки Ширвиндта не будут принимать участия в разделе имущества. По 50% наследства достанется сыну и супруге актера. Если же вдова откажется от недвижимости, все получит сын, пишет Kp.ru.

Дом в Подмосковье, который уже активно «делят» в Сети, никогда не принадлежал Ширвиндту. Однако он там очень любил отдыхать и проводить свободное время.

Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова жили на два дома: в доме в Подмосковье и в квартире площадью в 69 «квадратов» в Москве, которая находится на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. После женитьбы артист привел жену в комнату в коммуналке — она так и осталась в его собственности. А загородный дом, где так любили бывать супруги, принадлежит Наталье Белоусовой: он достался ей в наследство от деда академика, главного архитектора Москвы. Также у Ширвиндта и его жены есть две дачи — одна принадлежит ей, вторая, в Завидово, — ее покойному супругу. Вторую дачу Наталья называла «развалюхой», на которой они бывают «не более пяти дней в году».

Напомним, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причиной смерти легендарного сатирика и актера стала сердечная недостаточность. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с ним перенесут по просьбе его семьи.