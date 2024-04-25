«Он сильно переживал»: известный художник рассказал о личных проблемах Кунгурова

Известный художник и близкий друг скончавшегося оперного певца Евгения Кунгурова Константин Мирошник высказался о личных проблемах музыканта. Об этом пишет портал PROZVEZD.

«У Жени начинался кризис среднего возраста. В это время поддержка близких особенно важна. Кроме этого, пошла неразбериха в личной жизни, которую он сильно переживал», - поделился художник.

Мирошник отметил, что неразделенная любовь является «страшным делом», погубившим множество известных творческих людей. Он уточнил, что Кунгуров не хотел расходиться с возлюбленной, а она его отвергла. Товарищ певца выразил мнение, что женщины не ценили артиста, что сильно ранило его.

Живописец добавил, что у звезды шоу «Голос» не было проблем с запрещенными веществами, однако ему сильно не хватало человеческого тепла.

Напомним, 8 апреля тело оперного певца Евгения Кунгурова нашливозле дома в центре Москвы. Музыкант совершил суицид, оставив записку супруге.

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