«Он раньше такого не позволял»: названы причины провала Киркорова на свадьбе в Ташкенте

Педагог по вокалу Андрей Юрец рассказал о причинах провала Филиппа Киркорова на свадьбе в Ташкенте. Его слова приводит Kp.ru.

После того, как Филиппа выписали из больницы, артист отправился в Ташкент на частное мероприятие. Так, он выступил на свадьбе вместе с Ксенией Собчак и Иваном Ургантом. Кадры с мероприятия быстро распространились по Сети, из-за чего Киркоров вновь столкнулся с критикой. Дело в том, что на роликах певец с трудом исполнял хит «Дива». Посмотрев видео, педагог по вокалу отметил «хроническую усталость» у артиста.

«Зная Филиппа, замечу, он раньше такого не позволял, слышу подобное впервые. Налицо хроническая усталость или процессы, происходящие в организме действительно больного человека. На месте продюсера я бы артиста в таком виде на сцену не выпустил», — высказался Андрей.

Юрец отметил, что не является врачом, однако даже он заметил болезненный вид Филиппа.

Ранее певца Филиппа Киркорова застали с сигаретой после новости о выписке из больницы. Подробности читайте в этой новости.

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