«Он обнаглел»: Юрий Назаров возмутился жалобами Нагиева на рабочий график

Актер Юрий Назаров сообщил, что Дмитрий Нагиев обнаглел из-за жалоб на график съемок. Его слова передает «Абзац».

В эксклюзивном интервью с сайтом «Страсти» Дмитрий пожаловался на 12-часовой рабочий день актеров. Он напомнил, что артисты — тоже граждане страны, но почему-то снимаются по 12 часов вместо 8.

Юрий Назаров возмутился жалобами коллеги. Он отметил, что у Нагиева внушительный, «заоблачный» заработок. Назаров не сочувствует Дмитрию и обвинил его в наглости.

«Думаю, что он немного обнаглел. Дмитрий Нагиев считает себя, видимо, великим человеком. Я таких денег даже представить себе не могу, сколько он запрашивает. Там высота заоблачная. Я не согласен с людьми, которые ворчат, скрипят. Хватит жаловаться! Он хочет, чтобы ему сократили рабочий день, а зарплату бы оставили?» — высказался артист.

Ранее Дмитрий Нагиев ответил на обвинения в инфоцыганстве из-за курсов в ОАЭ. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».