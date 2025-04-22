«До слез»: Дмитрий Нагиев ответил на обвинения в инфоцыганстве из-за курсов в ОАЭ

Дмитрий Нагиев заявил, что не имеет отношения к инфоцыганству. Актер ответил на обвинения россиян в беседе с сайтом «Страсти».

Дмитрий Нагиев ведет курсы актерского мастерства в ОАЭ, где делится накопленным опытом с начинающими артистами. Узнав об этом, многие стали обвинять Дмитрия в наживе денег и сравнивать с инфоцыганом. Нагиев дал понять, что ему не по душе подобные разговоры.

«Когда пишут, что я инфоцыган, вот до слез. Я очень хорошо отношусь к деньгам, но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно. Я работаю, сколько заработал, столько проел», — высказался Дмитрий.

Также актер намекнул, что имеет лишь небольшую прибыль с курсов: основная часть средств уходит на перелет, проживание и питание в Дубае.

«Вот у нас двадцать человек на курсе. Если умножить количество на цену обучения, а потом вычесть мои перелеты в бизнес-классе туда-обратно, еду, проживание, то посчитайте, какой я в итоге инфоцыган. А согласился, потому что там все срослось: море, солнце, приезжаешь на неделю. Хотелось бы и зарабатывать на этом, но пока речи не идет», — признался он.

По словам Дмитрия, ему предлагают вести курсы и в России при вузах, но пока он не готов к этому.

Полное интервью Дмитрия Нагиева о съемках в сериале «Санкционер» телеканала СТС, райдере и отношении с сыновьями читайте здесь.