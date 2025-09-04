«Он не думал, что все выльется в сотни миллионов»: Лепс влез в долги, чтобы открыть ресторан в Москве

Певец Григорий Лепс взял кредит в банке на открытие ресторана азиатской кухни в Москве. Об этом сообщает Kp.ru.

Григорий Лепс признался, что ему пришлось отложить свадьбу с Авророй Кибой. На сегодняшний день певцу не хватает денежных средств для организации торжества. Как выяснилось, артист вложил «сотни миллионов» в ресторанный бизнес — совсем скоро у него откроется заведение в центре Москвы.

«Раньше у него были питейные заведения с демократичным чеком. Но такой бизнес не пошел, поэтому Лепс хочет попробовать открыть ресторан для обеспеченной публики. Он не думал, что все выльется в такие большие траты — в сотни миллионов рублей!» — высказался инсайдер.

По информации источника, Григорий не рассчитал траты. Теперь он надеется заработать на новом бизнесе и закрыть долги, чтобы сыграть свадьбу с Авророй.

Отмечается, что открытие ресторана пройдет в закрытом формате. Место за столом будет стоить 100 тысяч рублей.

