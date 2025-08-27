Невеста Лепса пришла на закрытие «Новой волны» в образе дороже 670 тысяч рублей

19-летняя Аврора Киба появилась на закрытии фестиваля «Новая волна» в дорогостоящем образе. На свой наряд и аксессуары она потратила около 671 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Аврора приехала на музыкальное событие вместе со своим женихом Григорием Лепсом. На протяжении нескольких дней конкурса пара появлялась на красной дорожке. А для закрытия студентка подготовила особенный образ, состоящий из юбки и топа с перфорацией, красной сумки и акцентного браслета.

Предположительно, все вещи Киба купила себе сама. Она делилась, что в Григорием у них раздельный бюджет. Девушка принимает от возлюбленного только подарки. Причем раньше он покупал их на свой вкус, а сейчас Аврора сама говорит, что хочет получить.

Не перестают поклонники обсуждать и свадьбу пары. Лепс сделал предложение еще год назад, но в ближайшее время бракосочетание, вероятно, не планируется. Григорий признался, что еще не накопил деньги на торжество.

