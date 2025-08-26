Певец Григорий Лепс попросил хейтеров завидовать молча их паре с Авророй Кибой

Григорий Лепс попросил хейтеров завидовать молча их паре с Авророй Кибой. Артист отреагировал на критику в соцсети.

Григорий Лепс не скрывает счастья в отношениях с 19-летней Авророй. Несмотря на это, пара регулярно сталкивается с хейтом из-за разницы в возрасте. Также многие сомневаются в искренности их чувств и обвиняют в пиар-романе. На «Новой волне», где певец появился с избранницей, Григорий ответил на критику.

Он сфотографировался с возлюбленной за кулисами фестиваля и показал высказывания россиян: «Она отвернулась, потому что от него пахнет старостью». Аврора подписала снимки, передав слова артиста: «Гриша сказал, чтобы вы завидовали нам молча».

На фото Григорий позирует в бежевом костюме в клетку, а Аврора — в красном платье и с пучком на голове.

