«Он на сцене с моего детства»: Яна Чурикова и Валерия признались Леонтьеву в чувствах

Телеведущая Яна Чурикова и певица Валерия рассказали, что выросли на песнях Валерия Леонтьева. Они пообщались с корреспондентом mk.ru и поделились мнением о его возвращении на сцену.

Напомним, что исполнитель хита «Казанова» отказался от гастролей и выступлений, а его концертный директор сообщил, что 75-летний артист уходит со сцены. В СМИ было много слухов о том, почему Валерий принял такое решение. Но недавно появилась информация, что Леонтьев готов вернуться. Звезды шоу-бизнеса высказались по этому поводу.

«Я его очень уважаю. Он потрясающий артист, замечательный человек, очень глубокий, образованный, интеллигентный», – призналась певица Валерия.

Своим мнением также поделилась телеведущая Яна Чурикова.

«Он на сцене с моего детства, с 80-х. Невероятные сценические костюмы. Валерий Яковлевич – легенда. Он на «Фабрике» (шоу на телевидении «Фабрика звезд», – прим. ред.) даже был, в прямом эфире», – поделилась Чурикова.

Ранее мы писали о том, что певец Роман Архипов назвал возвращение Леонтьева на сцену мужественным поступком. Звезда считает, что публика с интересом ждет кумира.

Также Лолита высказалась о возвращении Валерия Леонтьева в Россию. Подробности читайте в этой новости.