«Он мне уже завтрак готовит»: Кирилл Туриченко рассказал об отношениях с пасынком

Кирилл Туриченко рассказал о теплых отношениях с пасынком. Подробности приводит Пятый канал.

Солист популярной группы «Иванушки International» откровенно рассказал о взаимоотношениях с сыном своей супруги Дарьи Тарасовой. По словам артиста, 13-летний Платон не только принял нового мужа матери, но и стал для него настоящим другом.

Артист рассказал, что мальчик проявляет самостоятельность и заботу, чем очень его радует.

«Платон — замечательный парень. Он не по годам очень серьезным стал. И в последнее время знаете, что меня порадовало? Раньше мы дома что-то готовили вместе, я его учил готовить стейки, учил его правильно омлет готовить… А сейчас я просыпаюсь, ему в школу, а он мне уже завтрак готовит. Потом я приезжаю с концерта, а он говорит: „Я купил стейки, я тебе сейчас приготовлю“. Он уже самостоятельный, молодец. Поэтому надо работать над тем, чтобы у него был брат или сестра», — рассказал Туриченко.

Как отметил певец, Платон обращается к нему по имени, но это никак не умаляет их доверительных отношений. Более того, мальчик стал для отчима своеобразным проводником в современную подростковую культуру и музыку.

«Он еще посвящает меня в музыкальный мир абсолютно другой. Он мне рассказывает об артистах, которых не показывают по телевизору… И я на волне, я понимаю, какую музыку сейчас слушает молодежь 12–13 лет, что у них кринж, кто у них скуф и тому подобное», — поделился артист.

По словам Кирилла, Платон активно интересуется творчеством современных исполнителей, часто посещает концерты. Более того, мальчик помогает певцу с выбором сценических образов и советует, как лучше выглядеть на мероприятиях, что артист воспринимает с теплом и гордостью.

