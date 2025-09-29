Кирилл Туриченко рассказал, как Катя Лель избавила его от боли в горле
© Starface.ru
Лидер группы «Иванушки» Кирилл Туриченко на праздновании 51-летия певицы Кати Лель рассказал, как артистка избавила его от боли в горле. После этого он поверил в способности исполнительницы.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Туриченко рассказал, что однажды встретился с Лель в аэропорту. У певца сильно болело горло. Артистка посоветовала ему не пить таблетки, а использовать другой метод. Она пообещала, что это поможет.
«Я разжевал гвоздичку, и мне действительно стало легче. После этого я верю Кате Лель», - поделился исполнитель.
Также Туриченко вспомнил, как Лель поздравила его со свадьбой и перепутала имя жены.
«Я ей говорю: «Подожди, у меня другая жена. Ее зовут не Алсу, а Даша». А Катя в ответ: «А в Интернете все говорят, что ты женился на Алсу. Я в это поверила», - вспомнил артист.
Ранее Лель рассказала, что пропавший во Франции бывший муж Игорь Кузнецов приходит во сне.