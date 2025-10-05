«Никогда не была такой слабой»: Мари Краймбрери впервые рассказала о рождении дочери

Мари Краймбрери впервые рассказала о рождении дочери и партнерских родах с Давой.

Певица впервые откровенно поделилась подробностями рождения наследницы. По словам Мари, Давид Манукян настоял на том, чтобы присутствовать при родах и поддержать жену в этот ответственный момент. Роды проходили в партнерском формате, и, как признается артистка, именно присутствие Давы помогло ей справиться с физической болью и эмоциональным напряжением.

«За последний час родов я испытала самую сильную слабость в жизни. Я никогда не была такой слабой. Но когда положили ребенка на грудь — я почувствовала себя самой сильной. И вот то чувство, что в период моей слабости и самой большой победы — рядом был муж. Это как будто мы с ним прошли и огонь и воду. В моем случае это, наоборот, было нашим скреплением таким», — рассказала Мари Краймбрери в интервью Надежде Стрелец.

Артистка отметила, что именно этот момент стал для нее особенным — не только как для матери, но и как для жены. По ее словам, совместное переживание родов сблизило их с Давой и укрепило семейные отношения.

Мари призналась, что если в будущем решится на второго ребенка, то обязательно хотела бы вновь пройти через этот опыт рядом с мужем.

