Певец Дмитрий Маликов рассказал о неожиданном творческом эксперименте

Новая песня «Навсегда» стала результатом творческого эксперимента Дмитрия Маликова и группы Nemiga. Композиция была исполнена вживую в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Как рассказал Маликов, трек родился спонтанно во время совместной работы в шоу «Фреш. Три трека» (проект «Три комнаты»).

«Мы просто начали экспериментировать, играть, я сочинил мелодию, а ребята тут же поддержали ее своим звучанием. Все происходило очень легко, буквально на лету. Это было вдохновляюще – такой союз бывает крайне редко!» – уверен артист.

Лидер группы Nemiga Влад отметил особую энергетику совместной работы. Он признался, что они быстро поймали нужную волну.

«Сразу поняли, что эта песня имеет потенциал», – поделился певец в эфире «Авторадио».

Трек сочетает фирменное звучание Nemiga с классической манерой исполнения Маликова. Композиция посвящена вечным темам – любви, памяти и мгновениям, которые остаются с нами навсегда.

Для Маликова это сотрудничество стало частью творческого поиска. 26 октября в Московском международном Доме музыки он представит сольную программу «PIANOMANIЯ» в честь своего 55-летия.