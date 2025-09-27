«Наконец-то меня перепутали»: с Дмитрием Маликовым произошел курьезный случай

Певец и композитор Дмитрий Маликов поделился курьезным случаем, произошедшим с ним на улице. Исполнитель хита «До завтра» рассказал, что его перепутали с шоуменом Прохором Шаляпиным.

«Наконец-то меня перепутали с Прохором Шаляпиным… Я долго ждал этого момента», — пошутил Маликов в своем Telegram-канале.

Как оказалось, певец не расстроился, а даже обрадовался сходством с 41-летним Шаляпиным.

Пользователи Сети в комментариях разделились на два лагеря: одни утверждали, что между Маликовым и Шаляпиным нет ни капли сходства, другие же, напротив, отметили общие черты лица.

«Дмитрий, приколист, как могли вас перепутать?» — отметили комментаторы.

Ранее Дмитрий Маликов ответил хейтерам, которые негативно высказались о его новой песне «Веном бой». Артиста обвинили в том, что в 55 лет он пытается молодиться. Однако сам Маликов ничего плохого в этом не видит. Он отметил, что старается не подражать молодежи, а развиваться.