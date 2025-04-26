«Он был красавец»: Лариса Гузеева призналась, что была влюблена в Никиту Михалкова

Лариса Гузеева призналась, что была влюблена в Никиту Михалкова на съемках «Жестокого романса».

Актриса вспомнила, как снималась в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», в котором она работала вместе с 79-летним народным артистом России. В отличие от Ларисы, на тот момент Михалков был уже знаменитым на всю страну актером.

Тогда поклонники артиста были уверены, что у него с Гузеевой роман не только на экране, но и в реальной жизни.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» была предельно откровенна. По словам Гузеевой, романтичных отношений между ними не было. Но актриса также подчеркнула, что невозможно было не влюбиться в привлекательность Михалкова

«Романа никакого не было. Но, если не в Никиту в то время влюбиться — то в кого? Ну а как? Он был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной. Конечно, чувства какие-то были, но это не про роман. Фильм закончился — и все», — заверила Гузеева в интервью Лауре Джугелии.

Также Гузеева раскрыла, что они с коллегой по фильму после окончания съемок даже не виделись и не поддерживали связь.

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