«На всех олигархов не хватит»: почему Ксения Бородина влюбилась в блогера Сердюкова

Сваха считает, что Ксения молода, красива, лучезарна и прекрасно понимает, что блеск глаз и бабочек в животе не купишь ни за какие деньги. А чтобы жить и радоваться, нужно всего две вещи: жить и радоваться!

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему Максим Аверин много лет одинок.