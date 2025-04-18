«На всех олигархов не хватит»: почему Ксения Бородина влюбилась в блогера Сердюкова
© Starface.ru
Телеведущая Ксения Бородина выходит в свет со своим женихом Николаем Сердюковым и снимает шуточные ролики на тему отношений. Некоторые поклонники считают, что мужчина пользуется популярностью своей избранницы и он – не тот, кто нужен самодостаточной Бородиной. Сваха Анна Осипова высказалась об отношениях пары и в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, почему телеведущая выбрала именно этого мужчину.
«Ксения Бородина – яркий пример того, какие грандиозные трансформации может проходить человек на протяжении жизни. Из простой розовощекой девчонки, которая начинала свой путь на всем известном телепроекте в тени Ксении Собчак, Бородина превратилась в стильную, элегантную молодую леди, у которой две прекрасные дочери и большая перспектива на долгую и счастливую жизнь!»
Анна Осипова
Сваха
Несколько лет назад все обсуждали громкий развод Ксении с бывшим мужем, Курбаном Омаровым, а сейчас у всех на устах ее новый рома с блогером Николаем Сердюковым, который гораздо моложе Бородиной. Как всегда, общественность интересует два вопроса:
-
- Пиар или правда?
-
- Альфонс или нет?
«Ксении настолько надоели браки со сложными мужчинами, такими как Омаров, что ей уже давно хочется легкости, кайфа и отсутствия духоты в отношениях. Конечно же, Николай так очаровал ее своей воздушной «близнецовой» харизмой, что она смело отдалась этому прекрасному свежему ветру, раздувающему паруса счастья»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что Ксения – сильная личность, но в глубине души ей очень хочется быть маленькой девочкой, которую любят и о которой заботятся. Николай дает ей это ощущение, а то, что трубит общественное мнение, эту пару не волнует. Стоит только посмотреть на их ироничные ролики, что становится понятно, как важно в отношениях иметь схожее чувство юмора и философский взгляд на мнение окружающих. Людям всегда что-то не нравится, и всем не угодишь. Да и надо ли?
«Бородина – обеспеченная женщина и прекрасно понимает, что найти подходящего по статусу партнера сильной и независимой леди в нашей стране крайне сложно. Респект Ксюше, что она не заморачивается вопросами, кто и сколько зарабатывает, а живет здесь и сейчас, не ожидая эфемерного олигарха, который осыплет ее бриллиантами и умчит на собственном самолете в дальние дали. На всех олигархов не хватит, а лучшая жизнь – она сегодня, сейчас. Так стоит ли печалиться?»
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что Ксения молода, красива, лучезарна и прекрасно понимает, что блеск глаз и бабочек в животе не купишь ни за какие деньги. А чтобы жить и радоваться, нужно всего две вещи: жить и радоваться!
Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему Максим Аверин много лет одинок.