«Почему я должна мучиться?»: Гузеева раскрыла причину ухода Володиной из «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева обвинила Василису Володину во лжи из-за слов об уходе из «Давай поженимся!». Об этом стало известно в эфире шоу FAMETIME.TV.

Во время пандемии Володина ушла из шоу, заявив, что опасается за свою жизнь. Астролог просила команду отпустить ее в отпуск или разрешить сниматься дистанционно. Однако, по словам астролога, увольнению поспособствовала Гузеева. В новом интервью телеведущая опровергла высказывание экс-коллеги по проекту и обвинила ее во лжи.

По словам Ларисы, сначала она хотела ответить Володиной одной фразой, но потом решила, что просто расскажет правду: «Почему я должна мучаться и стараться? Расскажу просто, как было».

Гузеева настаивает, что Володина самостоятельно приняла решение об уходе. По словам телеведущей, астролога никто бы не осудил, если бы она не стала давать «низкие, подлые интервью».

Но больше всего Ларису возмутили слова экс-коллеги о том, что команда шоу променяла «кошелек» на «жизнь».

«То есть она и в этом нас опустила! Это же программа — не я, Роза и Василиса, а сто человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек… Это же отвратительно, так низко, неправильно», — возмутилась знаменитость.

Гузеева вспоминает, что всегда тепло относилась к Володиной и часто была у нее в гостях.

«Я любила Василису и это заметно по всем выпускам, то есть я к ней всегда была настроена очень хорошо. Я к ней приходила в дом. Мы не дружили, но я была к ней всегда с защитой, потому что я старшая», — резюмировала артистка.

Ранее Лариса Гузеева призналась, что хотела отказаться вести шоу «Давай поженимся!». Подробности читайте в этой новости.