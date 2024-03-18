«Он будет жив»: актриса Лачина высказалась о смерти Ширвиндта

Актриса Ирина Лачина назвала режиссера Александра Ширвиндта удивительным человеком и своим учителем. О своем общении с мэтром она рассказала телеканалу «360».

Знаменитость призналась, что общение с таким человеком стало для нее бесценным опытом. По словам Лачиной, она была его ученицей и всегда считала его мудрым человеком.

«Это наследие, которое он нам оставил, те эмоции, радость от общения с ним, его желание нам, ученикам, постичь азы профессии, помочь и поделиться с нами своим мастерством, своим опытом — это бесценно», – высказалась актриса.

Она также выразила глубокую благодарность судьбе за возможность быть ученицей Ширвиндта и продолжать его творческое наследие. Она назвала день прощания с мэтром тяжелым, но уверена, что для близких он жив.

«Знаете, говорят: „У бога все живы“. И пока он в наших сердцах, он будет с нами, будет здесь, он будет жив», – добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что проводить в последний путь Александра Ширвиндта пришли коллеги Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Клара Новикова, Никас Сафронов, Леонид Ярмольник и другие звезды. Организовывать траурную церемонию было решено в месте, которому Александр Анатольевич отдал многие годы жизни. В Театре сатиры он выступал с 1970-х годов. А в последние три года был его президентом.

Также стало известно, какое наследство оставил после себя Александр Ширвиндт.