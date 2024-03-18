В Москве прощаются с народным артистом Александром Ширвиндтом: кто из звезд пришел на траурную церемонию

В Театре сатиры прощаются с народным артистом Александром Ширвиндтом. Проводить его в последний путь пришли коллеги Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Клара Новикова, Никас Сафронов, Леонид Ярмольник и другие звезды. Об этом сообщает StarHit.

Организовывать траурную церемонию было решено в месте, которому Александр Анатольевич отдал многие годы жизни. В Театре сатиры он выступал с 1970-х годов. А в последние три года был его президентом. На прощание с Ширвиндтом пришли многие его поклонники, друзья и знакомые. Еще до открытия дверей культурного учреждения перед ним выстроилась огромная очередь.

Знаменитости, которые были замечены, в основном отказались говорить с журналистами. Веру Алентову за руку в театр привела дочь. Пожилая актриса была печальна, но лицо за солнцезащитными очками не скрывала.

Клару Новикову, которая только недавно простилась с диктором Светланой Моргуновой, увидели в черной одежде и с красными розами. А Леонид Ярмольник прошел к месту проведения церемонии, минуя толпу представителей СМИ.

Напомним, что Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89-ти лет.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прислал венок на прощание с Александром Ширвиндтом в Театр сатиры.