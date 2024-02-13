Спортсменка Елена Ильиных родила артисту Сергею Полунину третьего ребенка, об этом сообщает StarHit.

Накануне Сергей Полунин поделился снимком с супругой Еленой Ильиных, на котором было видно, что она находится в положении. Тогда артист подписал фото словами «день перед родами».

Спустя некоторое время на связь с подписчиками вышла сама Елена. Она поблагодарила мужа за заботу.

«Мой Сергей! Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь, в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче», — рассказала она.

Кроме того, спортсменка намекнула на то, что у нее родился третий ребенок. Пол малыша и его имя она раскрывать не стала.

«У наших детей самый лучший папа на планете! И это настоящее счастье! За присужденное звание — многодетная мать! И за то, что несмотря на схватки, мы все-таки успели сфотографироваться», — заявила она.

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