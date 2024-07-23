Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Елена Исинбаева не приняла участие в парижской сессии Международного олимпийского комитета. Отсутствие спортсменки на заседании подтвердил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер. Он отметил, что Елена принесла извинения, но не назвала причину отсутствия. Также на сессии не присутствовал Ясухиро Ямасита.

Отметим, что сама Елена никак не комментировала сообщения СМИ.

Ранее стало известно, что Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после летних Олимпийских игр в Париже. Подробности читайте в этой новости.

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