Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

В августе 2016 года Елена была избрана в комиссию атлетов МОК на 8 лет. После летних Олимпийских игр у Исинбаевой истекает срок полномочий. Выборы новых членов комиссии пройдут во время Олимпиады. Все атлеты, принимающие участие в соревнованиях, будут иметь право голоса за новых кандидатов из четырех разных видов спорта.

Вместе с Еленой комиссию покинут Даниэль Дьюрта, Бритта Хайдеман и Ю Сын Мин.

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