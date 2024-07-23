Суд Москвы взыскал с агента Сергея Шнурова 90 млн рублей за непроведенный концерт. Об этом сообщает РБК.

Девятый арбитражный суд Москвы разрешил спор между агентом Сергея Шнурова и компанией «Артлайф». По решению суда, певец и его представитель обязаны вернуть организатору 90 млн рублей за несостоявшийся концерт в «Лужниках».

В 2023 году Шнуров должен был выступить в Москве и Санкт-Петербурге, однако концерты не состоялись. Певец получил отказ от администрации «Лужников» в предоставлении площадки из-за отсутствия разрешения от мэрии Москвы. Компания «Артлайф» предлагала перенести мероприятие на другую площадку, но артист отказался. Аналогичная отмена произошла и в Санкт-Петербурге.

Ранее певец Сергей Шнуров отказался вернуть 140 млн за отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 38-летний хоккеист Александр Овечкин имеет на счетах менее 100 млн долларов.