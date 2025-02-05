Олигарх Лебедев отреагировал на слова Собчак о судах с Перминовой: хранит ее фото на столе

Олигарх Александр Лебедев признался, что хранит фото бывшей возлюбленной Елены Перминовой. Мужчина опубликовал в соцсетях фото и развеял слухи о том, что обижен на женщину и хочет забрать у нее детей.

Расставание звездной пары стало неожиданностью для общественности. Но они дали понять, что сохранили дружеские отношения. Пока модель была на показе в Париже, мужчина проводил время с детьми.

Телеведущая Ксения Собчак предположила, что мужчина публикует снимки с наследниками не просто так.

«Пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец. Судя по всему, тяжелого суда все-таки Лене не избежать… А жаль», — делилась размышлениями она.

Возможно, эти слова не прошли мимо олигарха. На днях он опубликовал снимок, на котором запечатлел портрет Перминовой на своем столе.