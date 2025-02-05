НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 февраля 2025, 18:05
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Олигарх Лебедев отреагировал на слова Собчак о судах с Перминовой: хранит ее фото на столе

Олигарх Александр Лебедев заявил, что хранит фото Перминовой после расставания.
Олигарх Лебедев отреагировал на слова Собчак о судах с Перминовой: хранит ее фото на столе

© Starface.ru

Олигарх Александр Лебедев признался, что хранит фото бывшей возлюбленной Елены Перминовой. Мужчина опубликовал в соцсетях фото и развеял слухи о том, что обижен на женщину и хочет забрать у нее детей.

Расставание звездной пары стало неожиданностью для общественности. Но они дали понять, что сохранили дружеские отношения. Пока модель была на показе в Париже, мужчина проводил время с детьми.

Телеведущая Ксения Собчак предположила, что мужчина публикует снимки с наследниками не просто так.

«Пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец. Судя по всему, тяжелого суда все-таки Лене не избежать… А жаль», — делилась размышлениями она.

Возможно, эти слова не прошли мимо олигарха. На днях он опубликовал снимок, на котором запечатлел портрет Перминовой на своем столе.

Олигарх Лебедев отреагировал на слова Собчак о судах с Перминовой: хранит ее фото на столе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Фото как стояло, так и стоит в моем кабинете. А слухи, сплетни и пророчества — это пустое дело», — высказался 65-летний Лебедев.

В комментариях предположили, что экс-возлюбленные могут помириться. Напомним, что у них есть четверо детей: 15-летний Никита, 13-летний Егор, десятилетняя Арина и трехлетний Александр.

Ранее мы писали о том, что Елена Перминова спровоцировала разговоры о романе с молодым манекенщиком.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Александр Лебедев
Елена Перминова
модель
расставание
слухи
Ксения Собчак