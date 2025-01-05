38-летнюю Лену Перминову заподозрили в новом романе после разрыва с возлюбленным

38-летнюю модель Лену Перминову, которая в конце декабря рассталась с бизнесменом Александром Лебедевым после 17 лет совместной жизни, заподозрили в новом романе. Слухи о том, что Перминова вступила в отношения, распространились в Рунете.

Первым, кто затронул эту тему, стал светский блогер Антон Суворкин — в своем Telegram-канале он опубликовал фотографии Перминовой с ее отдыха в Мексике. На кадрах модель запечатлена во время прогулки по пляжу с неизвестным статным мужчиной в черной майке. Эти изображения репостнула в свой канал блогер Мария Погребняк.

«Я порадуюсь за Лену Перминову. Пишут, что ее неоднократно после развода видели в компании молодого, высокого красавца. Каждая женщина достойна счастья, и это еще раз доказывает, что его можно обрести и с двумя, тремя или четырьмя детьми от предыдущего брака», — написала она.

Подписчики Погребняк предположили, что новый избранник Перминовой живет в Мексике — туда модель очень часто наведывается в последнее время.

Как мы писали ранее, Перминова и Лебедев приняли решение расстаться мирно, «без судов и скандалов». У пары, так и не заключившей брак, четверо совместных детей.