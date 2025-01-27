«Пошли проплаченные посты»: Ксения Собчак предрекла Лене Перминовой тяжелый суд

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала расставание Лены Перминовой с миллиардером Александром Лебедевым, от которого модель родила четверых детей. По мнению Ксении, в этой ситуации не обойдется без скандалов и судов.

Собчак обратила внимание на публикации в СМИ, в которых говорится о том, какой Лебедев хороший и образцовый отец. При этом сообщается, что Перминова развлекается на модных показах в Европе, а также закрутила роман с молодым украинским манекенщиком.

«А вот пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец… Судя по всему этому, тяжелого суда все-таки Лене не избежать… А жаль», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, 25 декабря Перминова объявила о расставании с Лебедевым после 20 лет отношений. После этого модель улетела в Мексику, а предприниматель с детьми — в ОАЭ, а затем на Мальдивы. Также появились слухи о романе Перминовой с 20-летним манекенщиком Тарасом Романовым.

Ранее сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, что 38-летней Лене Перминовой захотелось страсти и драйва, которых ей не мог дать 65-летний муж.