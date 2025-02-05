Ольгу Серябкину заподозрили в копировании образа Бьянки Цензори на «Грэмми»

Экс-вокалистка группы Serebro Ольга Серябкина, по всей видимости, решила повторить образ жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори, который наделал много шума на церемонии вручения премии «Грэмми». Именно так решили ее подписчики.

Поводом для рассуждений стала новая фотосессия Серябкиной, кадры из которой она опубликовала в своих социальных сетях. На них звезда предстала в микрошортах и топе телесного цвета — этот набор создал определенный эффект наготы. Сверху певица набросила пышную бежевую шубу.

В комментариях фанаты сразу предположили, что таким образом Серябкина пытается сделать оммаж Цензори. «Канье в курсе?», «Кардашьян отдыхают», «Наша Бьянка Цензори», — писали они.

Напомним — жена Уэста, модель Бьянка Цензори, пришла на мероприятие в черной шубе и по команде супруга сбросила ее перед камерами. Под мехами у нее было лишь абсолютно прозрачное платье, а под ним, в свою очередь — абсолютно никакого белья.

После общественного резонанса и грандиозного скандала Уэст заявил, что он аутист.