Ольге Бузовой вновь запретили выступить на выпускном в родной школе
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Популярной певице Ольге Бузовой снова не разрешили выступить на выпускном в родной школе. Об этом звезда рассказала в своем микроблоге.
По словам артистки, у нее не получится выступить перед выпускниками школы, поскольку ее не пускают туда.
«К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет», — поделилась исполнительница.
Бузова подчеркнула, что искренне хотела бы выступить на выпускном. Она добавила, что соскучилась по родному учебному заведению.
Напомним, впервые информация о том, что Бузову не пропускают в родную школу, появилась в 2022 году. Звезда предполагала, что поводом стали «ее позиции» и отмечала, что не является «сторублевой бумажкой, чтобы всем нравиться». Бузова закончила обучение с золотой медалью.
Ранее певец Николай Басков сравнил пение Ольги Бузовой с криком козы.
Позднее актер Станислав Садальский предложил убрать Баскова со всех экранов после высказываний о Бузовой.