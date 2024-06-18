НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 июня 2024, 10:56
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Ольге Бузовой вновь запретили выступить на выпускном в родной школе

Певица Бузова рассказала, что не смогла выступить в родной школе из-за директора.
Ольге Бузовой вновь запретили выступить на выпускном в родной школе

© Starface.ru

Популярной певице Ольге Бузовой снова не разрешили выступить на выпускном в родной школе. Об этом звезда рассказала в своем микроблоге.

По словам артистки, у нее не получится выступить перед выпускниками школы, поскольку ее не пускают туда.

«К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет», — поделилась исполнительница.

Бузова подчеркнула, что искренне хотела бы выступить на выпускном. Она добавила, что соскучилась по родному учебному заведению.

Напомним, впервые информация о том, что Бузову не пропускают в родную школу, появилась в 2022 году. Звезда предполагала, что поводом стали «ее позиции» и отмечала, что не является «сторублевой бумажкой, чтобы всем нравиться». Бузова закончила обучение с золотой медалью.

Ранее певец Николай Басков сравнил пение Ольги Бузовой с криком козы.

Позднее актер Станислав Садальский предложил убрать Баскова со всех экранов после высказываний о Бузовой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
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